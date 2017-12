ATP Doha – Forfait de Novak Djokovic, double tenant du titre

Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi ATP de Doha (dur/2.286.675 dollars), qui débute lundi. Le Serbe a annoncé samedi sur son site internet qu’il ne défendra pas son titre à Doha, en raison de douleurs au coude. Vendredi, Djokovic, 12e mondial, avait déjà renoncé à jouer le tournoi-exhibition d’Abou Dhabi, où il devait effectuer sa rentrée après six mois d’absence. Il n’a en effet plus joué depuis juillet et son abandon en quarts de finale à Wimbledon. Une blessure au coude l’a depuis écarté des terrains.

« L’état de mon coude ne s’est malheureusement pas amélioré depuis hier », déclare Djokovic samedi. « Je ressens encore la douleur. Par conséquent, je dois me retirer du tournoi ATP de Doha. Je suis désolé de ne pas pouvoir jouer ici devant mes fans. Je ne pourrai faire mon come back que quand je pourrai jouer à 100 %. J’espère que cela sera bientôt », ajoute l’ancien numéro un mondial, double tenant du titre à Doha.

