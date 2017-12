Nombre record de passeports irlandais délivrés en 2017

Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi avoir délivré 779.000 passeports en 2017, un chiffre record dopé par les demandes venant du Royaume-Uni qui traduit l’inquiétude des Britanniques quant aux conséquences du Brexit sur la libre circulation des personnes. « Il s’agit du nombre le plus élevé de passeports irlandais jamais délivré en un an. Il représente une augmentation de plus de 6% par rapport à 2016 (année déjà record), et une augmentation de plus de 15% depuis 2015 », a annoncé vendredi le ministère irlandais des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Près de 20% du nombre total de demandes reçues par le service des passeports cette année » provenaient d’Irlande du Nord ou de Grande-Bretagne, ajoute le ministère. Cet engouement pour le passeport irlandais illustre l’inquiétude de nombreux Britanniques qui perdront théoriquement, en sortant de l’UE et du marché unique, leur droit à la liberté de circulation à l’intérieur de l’union.

source: Belga