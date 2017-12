Mubadala World Tennis Championship – Novak Djokovic déclare forfait à Abou Dhabi

Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de tennis exhibition d’Abou Dhabi, où il devait affronter vendredi en demi-finales l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 20). Le Serbe, 12e joueur mondial, annonce sur son site internet qu’il souffre toujours du coude. « Je suis terriblement déçu de devoir déclarer forfait », déclare Novak Djokovic. « Malheureusement, j’ai ressenti une douleur au coude ces derniers jours et après plusieurs examens, mon staff médical m’a conseillé de me retirer pour ne pas prendre de risques ».

L’ancien numéro un mondial devait reprendre la compétition après six mois d’absence à Abou Dhabi. Il n’a plus joué depuis son abandon en quart de finale à Wimbledon face au Tchèque Tomas Berdych en juillet. Opéré au coude droit, le Serbe, vainqueur de 68 tournois ATP, dont 12 du Grand Chelem, n’avait plus touché une raquette durant quatre mois et demie. Il avait repris l’entraînement à Monaco il y a quatre semaines.

« Je suis très triste car j’avais très envie de rejouer des matches officiels. J’ai tout fait pour être prêt pour le début de saison, mais je dois accepter la situation et attendre que le traitement me permette de reprendre le tennis. Cela peut affecter mon programme de début de saison, la décision sera prise dans les prochains jours », ajoute Djokovic.

Les organisateurs du tournoi d’Abou Dhabi annoncent que Djokovic est remplacé par Andy Murray (ATP 16). Le Britannique, qui a également été absent durant la seconde moitié de la saison 2017, jouera un match-exhibition face à Roberto Bautista Agut. L’autre demi-finale oppose le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 14) à l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 5).

Source: Belga