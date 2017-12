Météo – Temps très doux durant le week-end

Le temps sera très doux durant le week-end, avec jusqu’à 13 degrés localement, mais des pluies abondantes et beaucoup de vent sont à prévoir, annonce dans son bulletin météo de la mi-journée l’Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a lancé une alerte orange pour vendredi dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en raison de la neige attendue. Vendredi après-midi, une perturbation assez active traversera la Belgique d’ouest en est. « Les précipitations prendront en plaine la forme de pluie précédée d’un peu de neige fondante. En Ardenne par contre, il s’agira essentiellement de neige et on prévoit une accumulation proche ou localement supérieure à 5 cm », prévient l’IRM. L’alerte orange est d’application de 13h00 à 22h00 pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Les températures maximales seront atteintes en soirée et varieront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la Côte. Il soufflera dans les terres un vent modéré à assez fort de sud virant à l’ouest, qui sera fort à très fort et de secteur ouest au littoral. Des rafales de 60 ou 70 km/h, voire 80 ou 90 km/h, sont attendues.

Vendredi soir, de la pluie tombera en de nombreux endroits, avant de laisser place à quelques larges éclaircies. Le ciel se couvrira cependant à nouveau plus tard dans la nuit et il s’ensuivra de nouvelles pluies ou de la neige fondante depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 0 degré en Haute Belgique et 6 degrés à la mer.

Après un week-end doux, des maxima proches de 7 degrés sont annoncés dans le centre début de semaine prochaine.

