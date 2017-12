Voici la série la plus piratée en 2017

Comme chaque année, le site Torrentfreak a publié la liste des séries les plus téléchargées illégalement. Sans surprise et pour la sixième fois consécutive, l’épopée fantastique de HBO adaptée des livres de George R.R Martin arrive à la première place du classement.

Pas de changement non plus sur la deuxième marche du top 10, toujours occupée par « The Walking Dead ». « The Flash » gagne une place et complète le trio de tête du classement établi à partir des téléchargements effectués par BitTorrent.

« The Big Bang Theory » passe du sixième au quatrième rang tandis que les série « Rick and Morty », « Prison Break » et « Sherlock » font elles leur entrée.

Le top 10 des séries les plus piratées en 2017 :

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Flash

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

6. Prison Break

7. Sherlock

8. Vikings

9. Suits

10. Arrow