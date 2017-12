La Turquie interpelle 200 personnes suspectées de planifier un attentat au Nouvel an

Tweet on Twitter

Les autorités turques ont interpellé, durant les dernières 48 heures, 201 membres présumés de l’Etat islamique (EI) suspectés de planifier un attentat durant les festivités du Nouvel an.

La police a mené des interventions dans 14 provinces. Au total, 124 personnes ont été interpellées jeudi et 77 autres vendredi, a fait savoir l’agence de presse Anadolu. Des étrangers se trouvent parmi les personnes arrêtées, toujours selon Anadolu. D’après le rapport, la police a saisi des documents et du matériel numérique qui révélaient des plans d’attaques distinctes pour la Saint-Sylvestre. Les raids ont eu lieu près d’un an après qu’un terroriste de l’EI a perpétré une attaque dans la discothèque Reina à Istanbul alors que les fêtards célébraient la Saint-Sylvestre, tuant 39 personnes.