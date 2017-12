Roger Federer impatient d’en découdre lors de la Hopman Cup après une très bonne intersaison

« J’ai eu une très bonne intersaison », a raconté le Suisse Roger Federer jeudi en conférence de presse à Perth, en Australie, où il va débuter sa saison 2018 par la Hopman Cup, une épreuve sur invitation qui se joue par équipes nationales mixtes. Associé à sa jeune compatriote Belinda Bencic, 20 ans, Federer affrontera le Japon (Yuichi Sugita et Naomi Osaka) le 30 décembre. Federer, 36 ans, a vécu une saison 2017 exceptionnelle avec des titres à l’Open d’Australie et Wimbledon, lui qui attendait une victoire en Grand Chelem depuis 2012. « Mon intersaison s’est très bien déroulée, tout comme l’année dernière. Les attentes sont peut-être plus élevées cette année. Cependant, j’essaye de me dire que ce n’est pas normal et réaliste d’avoir pour objectif d’égaler ma saison 2017 », a expliqué le Bâlois. « Je vais tout tenter, faire de mon mieux et nous verrons bien. »

L’année dernière, l’homme aux 19 titres en Grand Chelem avait également lancé sa défunte saison à la Hopman Cup, déjà en compagnie de Bencic. « Cela avait fonctionné parfaitement, remportant par la suite le titre à l’Open d’Australie. C’est un bon présage. J’espère que ce tournoi va m’apporter tout ce dont j’ai encore besoin », a-t-il ajouté.

La Belgique, avec David Goffin (ATP 7) et Elise Mertens (WTA 36), disputera le tournoi pour la première fois depuis 2011, alors représentée par Justine Henin et Ruben Bemelmans. La Belgique jouera dans le groupe A face à l’Allemagne (Alexander Zverev et Angelique Kerber) le 1er janvier; l’Australie (Thanasi Kokkinakis et Daria Gavrilova) le 3 janvier; et le Canada (Vasek Pospisil et Eugenie Bouchard) le 5 janvier.

Le vainqueur de chaque groupe disputera la finale le samedi 6 janvier.

Source: Belga