Novak Djokovic de retour après six mois d’absence: « J’ai retenu la leçon »

Novak Djokovic, ancien numéro 1 mondial, va effectuer son retour à la compétition vendredi au tournoi exhibition d’Abou Dhabi, le Mubadala World Tennis Championship aux Emirats Arabes Unis, après près de six mois d’absence pour blessure. Le Serbe, aujourd’hui 12e joueur du monde, affirme avoir « retenu la leçon » et veut tout faire pour éviter à nouveau une si longue période d’absence. « Je n’avais jamais connu d’opération dans ma vie, je n’avais jamais eu de blessures majeures qui me tiennent éloigné des courts aussi longtemps. Je n’avais jamais manqué de tournoi du Grand Chelem durant toute ma carrière », a confié Novak Djokovic, 30 ans, à Sport360 à Abou Dhabi. « J’ai retenu la leçon et je veux tout faire pour éviter une blessure qui me tienne aussi longtemps hors du court. »

Novak Djokovic n’a plus joué depuis son abandon en quart de finale à Wimbledon face au Tchèque Tomas Berdych en juillet. Opéré au coude droit, le Serbe, vainqueur de 68 tournois ATP, dont 12 du Grand Chelem, n’avait plus touché une raquette durant 4 mois et demie. Il avait repris l’entraînement à Monaco il y a quatre semaines avec le Tchèque Radek Stepanek qui a rejoint son coach, l’Américain Andre Agassi dans sa structure d’entraînement.

« Je suis impatient de revenir à la compétition, mais ça a été une grande expérience pour moi. Et je pense qu’elle a été nécessaire parce que j’étais trop dans une zone de confort sans aucune blessure majeure », a ajouté Novak Djokovic qui jouera vendredi contre le vainqueur du match entre l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 20) et le Russe Andry Rublev (ATP 39).

L’autre demi-finale prévue jeudi oppose le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 14) à un autre Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 10), dont le vainqueur affrontera vendredi l’Autrichien Dominic Thiem, 5e joueur du monde.

Samedi aura lieu le match exhibition entre l’Américaine Serena Williams (WTA 22) qui effectuera son retour après sa maternité et un an d’absence, et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 7), lauréate surprise à Roland Garros.

