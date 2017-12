Italie: les législatives auront lieu le 4 mars

Tweet on Twitter

Le gouvernement italien a fixé au 4 mars la date des prochaines élections législatives après la dissolution jeudi du Parlement dont le mandat arrivait à terme, a annoncé la présidence de la République. Un conseil des ministres réuni après la signature du décret de dissolution du Parlement par le président de la République Sergio Mattarella a donc entériné la date du 4 mars, qui était celle retenue par les chefs des principaux partis politiques italiens.

Le mode de scrutin laisse une large part à la proportionnelle et la dispersion annoncée des voix entre trois pôles peu enclins à former une coalition – la droite, le centre gauche et les populistes du Mouvement 5 étoiles – risque de laisser le prochain Parlement sans majorité claire.

L’actuel chef du gouvernement Paolo Gentiloni dirigera l’exécutif jusqu’à la convocation du nouveau parlement et la formation du nouveau gouvernement, cette dernière étape risquant de prendre du temps en raison de la fragmentation des forces politiques.

source: Belga