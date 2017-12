Globe Soccer Awards: Ronaldo élu meilleur joueur, Zidane meilleur coach et le Real meilleure équipe de l’année

Tweet on Twitter

Le Real Madrid a trusté les récompenses jeudi lors de la soirée de remise des Globe Soccer Awards, à Dubaï. Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l’année, Zinedine Zidane meilleur entraîneur de l’année et le Real Madrid meilleure équipe de l’année. C’est la quatrième fois, après 2011, 2014 et 2016, que Cristiano Ronaldo reçoit ce trophée décerné par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l’Association européenne des clubs (ECA).

« CR7 » ajoute ainsi une ligne à son impressionnant palmarès, lui a déjà enlevé son 5e Ballon d’Or et été élu Joueur FIFA de l’année il y a quelques semaines.

Les autres nommés pour le titre de Joueur de l’année étaient Lionel Messi (Barcelone), Neymar (PSG), Gianluigi Buffon (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus) et Kylian Mbappé (PSG).

Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions 2017, le Real Madrid est nommé Equipe de l’année pour la troisième fois après 2014 et 2016.

Zidane reçoit le trophée de meilleur entraîneur pour la première fois. Il succède au sélectionneur portugais Fernando Santos au palmarès, où l’on trouve le nom de Marc Wilmots, coach de l’année 2015.

L’Allemand Felix Brych a été élu Arbitre de l’année, tandis que la Liga espagnole a été désignée meilleur championnat de l’année.

Francesco Totti Carles Puyol et Marcello Lippi ont été mis à l’honneur pour l’ensemble de leur carrière.

Source: Belga