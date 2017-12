Euromillions Basket League – Le team Black de Brian Lynch remporte le All Star Game

L’équipe Black a remporté le All Star Game en s’imposant 109-107 face à l’équipe Orange jeudi soir au Lange Munt de Courtrai. Le score était de 4952 à la mi-temps. Vincent Kesteloot (Ostende) et Senne Geukens (Alost), côté Orange, ont été les meilleurs marqueurs avec 24 et 22 points. Côté Black, Xavier-Robert François (Mons) a marqué 18 points, Anthony Lambot (Louvain) en prenant 15 à son compte.

Seuls les joueurs qui ont « grandi » en Belgique (au moins quatre ans de formation en Belgique entre l’âge de 12 et 21 ans) ont pu participer au All Star Game, le cinq de base de chaque équipe ayant été choisi par vote du public.

Le team Orange (Alost, Ostende, Willebroek, Anvers et Brussels) se composait de Jean Salumu (Ostende), Domien Loubry (Brussels), Hans Vanwijn (Anvers), Jean-Marc Mwema (Ostende), Vincent Kesteloot (Ostende), Ismael Bako (Anvers), Elias Lasisi (Ostende), Senne Geukens (Alost), Randy Oveneke (Willebroek), Olivier Troisfontaines (Alost), Aleksander Lichodzijewski (Brussels) et Naim El Khounchar (Willebroek).

Les douze éléments du team Black (Limbourg, Liège, Charleroi, Mons-Hainaut et Louvain) étaient Alexandre Libert (Charleroi), Niels Marnegrave (Charleroi), Yannick Desiron (Limbourg), Idris Lasisi (Mons-Hainaut), Jonas Delalieux (Limbourg), Wen Mukubu (Limbourg), Xavier-Robert François (Mons-Hainaut), Louis Hazard (Liège), Terry Deroover (Liège), Dorian Marchant (Charleroi), Anthony Lambot (Louvain), Brieuc Lemaire (Mons-Hainaut).

L’équipe Orange était coachée par Dario Gjergja (Ostende), l’équipe Black par Brian Lynch (Charleroi).

Le All Star Game était organisé pour la première fois depuis 2001 en Belgique.

Source: Belga