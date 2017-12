Erdogan n’a « aucun problème avec la Belgique »

Tweet on Twitter

La Turquie n’a « aucun problème avec la Belgique », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan à la presse depuis son avion de retour d’une visite officielle en Tunisie. « Nous n’avons aucun problème avec l’Allemagne, avec les Pays-Bas ou avec la Belgique. Nous voulons de bonnes relations avec l’Union européenne et avec ses Etats membres », a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par le journal Hurriyet. « Il y a eu des problèmes, mais les dernières conversations ont été très positives », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il se rendrait prochainement en Allemagne et aux Pays-Bas.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions avec l’Union et alors que la procédure d’adhésion d’Ankara est au point mort. Plusieurs ressortissants européens, parmi lesquels des journalistes, sont actuellement emprisonnés en Turquie.

Recep Tayyip Erdogan revient d’une visite de quatre jours sur le continent africain qui l’a vu passer par le Soudan, le Tchad et la Tunisie. Il a également indiqué jeudi que la Turquie avait rejeté une demande de la Cour pénale internationale d’arrêter le président soudanais Omar el-Béchir pour crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide lors de sa visite à Istanbul plus tôt ce mois-ci.

Source: Belga