Egypte: six militaires tués dans un raid de l’armée au Sinaï

Six militaires égyptiens, dont un officier, ont été tués dans l’explosion de leur véhicule lors d’une opération menée contre des « terroristes » dans la région du Nord-Sinaï, a annoncé jeudi le porte-parole de l’armée. Depuis la destitution en 2013 par l’armée du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité affrontent dans cette région de l’est égyptien des groupes extrémistes, dont la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique (EI). Des centaines de policiers et de soldats sont morts dans ces attaques.

Le porte-parole de l’armée, Tamer el-Refaï, n’a pas précisé la date de l’opération.

« Un officier et cinq soldats ont péri dans l’explosion d’un engin contre leur véhicule lors d’un raid contre un nid de terroristes », a-t-il dit sans autres précisions.

Dans une opération militaire distincte, trois activistes transportant à bord de véhicules des armes, des munitions et des engins explosifs ont été tués, a ajouté le porte-parole.

L’EI a revendiqué de nombreuses attaques contre les forces égyptiennes mais également contre les civils.

Fin novembre, une attaque contre une mosquée dans le Nord-Sinaï a fait plus de 300 morts, l’attentat le plus meurtrier de l’histoire récente de l’Egypte.

L’attaque a été menée par une trentaine d’hommes armés portant la bannière de l’EI mais ce groupe ne l’a pas revendiquée.

