Airbus finalise sa commande géante de 430 avions pour 50 mds USD

Airbus a annoncé jeudi la finalisation d’une commande géante, de près de 50 milliards de dollars au prix catalogue, pour 430 moyen-courriers de la famille A320neo de la part de la société américaine Indigo Partners. Cette commande, la plus grande de l’histoire du constructeur aéronautique européen, avait été annoncée sous la forme d’un protocole d’accord lors du salon aéronautique de Dubaï à la mi-novembre.

Il s’agit désormais d’une commande « ferme », indique Airbus dans un communiqué. L’avionneur a « finalisé les accords » annoncés le mois dernier, explique-t-il.

La commande porte sur 274 avions A320neo et 156 appareils A321neo, la version re-motorisée du best-seller d’Airbus, représentant une valeur totale de 49,5 milliards de dollars au prix catalogue, purement indicatif.

Les appareils commandés seront alloués aux compagnies low-cost Frontier Airlines (États-Unis), JetSMART (Chili), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie).

Le choix du motoriste sera annoncé plus tard par Indigo Partners.

Source: Belga