Orelsan sur la scène des Ardentes

Le rappeur français Orelsan se produira le 7 juillet prochain sur la scène des Ardentes, ont indiqué mercredi les organisateurs du festival liégeois.

Il rejoint ainsi des artistes précédemment annoncés comme Massive Attack en clôture du festival le 8 juillet, Damso (5 juillet) ou encore Wiz Khalifa et MC Solaar (6 juillet) .

Après s’être produit aux Ardentes en 2009 puis en 2016 avec son duo Casseurs Flowters, Orelsan revient en solo à l’occasion de la 13e édition du festival.

« Rappeur, acteur, réalisateur, compositeur, l’artiste a marqué l’année de son empreinte avec ‘La Fête est Finie’, son 3e album salué par la critique et acclamé par le public. Un album plus mature mais aussi plus ‘simple et basique’, où il décrit à la perfection la mélancolie contagieuse d’un rappeur de 35 piges, pas encore décidé à vieillir », soulignent les organisateurs du festival.

Les pass 4 jours Early Bird sont en vente actuellement à 110 euros au lieu de 125. Les tickets journaliers sont également disponibles.