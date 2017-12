En Inde, un agent de circulation règle le trafic avec son moonwalk

Tweet on Twitter

L’agent de circulation doit « avoir de très bons pieds », chantait Bourvil dans « La tactique du gendarme ». C’est indéniablement le cas de Ranjeet Singh, qui règle en « moonwalk » le chaotique trafic de la ville indienne d’Indore.

Son action évoque Bollywood, sa moustache rappelle celle de Freddie Mercury, mais c’est surtout à Michael Jackson que l’on pense quand on voit l’agent à l’oeuvre pour organiser le ballet des autos, motos et rickshaws.

Comme le « Roi de la pop »

Passants et automobilistes ne peuvent pas de pas remarquer ce fonctionnaire de 38 ans qui enchaîne moonwalk et déhanchés, ouvertement inspirés du « Roi de la Pop », pour régler la circulation dans cette agglomération de deux millions d’habitants du centre du pays. « Je suis depuis des années un fan de Michael Jackson et j’ai copié son moonwalk il y a 12 ans pour arrêter la circulation », raconte le policier-danseur à l’AFP.

« Au début, les gens étaient surpris, mais cela fait des merveilles et c’est devenu populaire. » « C’est fatigant de régler le trafic du fait de la pollution sonore et de la façon dont les gens conduisent, mais le moonwalk amuse les gens », explique-t-il. Ranjeet Singh soutient que les infractions au code de la route ont diminué au carrefour où il se « produit ».

Un universitaire s’est même penché sur ses méthodes pour voir si elles avaient aussi un impact sur l’importance des embouteillages, dans un pays connu pour sa situation routière particulièrement chaotique.