Wall Street termine en hausse, les volumes d’échanges au plancher

Wall Street a terminé en hausse mercredi, les volumes échangés ayant dans le même temps atteint des plus bas annuels en raison des fêtes: le Dow Jones a gagné 0,11% et le Nasdaq 0,04%. Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l’indice vedette de Wall Street, a pris 28,09 points à 24.774,30 points.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 3,09 points à 6.939,34 points. L’indice élargi S&P 500 a progressé de 0,08%, ou 2,12 points, à 2.682,62 points. « La journée a été très calme sur les marchés », a réagi Jack Ablin de BMO Private Bank, ajoutant que « les volumes observés sur le Dow Jones (mercredi) ont été les plus faibles de l’année après la journée qui a suivi Thanksgiving ».

Mardi, les échanges avaient déjà été de « 50% inférieurs à leur moyenne sur les 30 derniers jours » sur le S&P 500, selon Wells Fargo.

Peu d’acteurs de marché sont présents, cette semaine suivant le week-end prolongé de Noël et précédant le réveillon du nouvel an.

« Les investisseurs présents en ce moment sont principalement ceux qui effectuent des arbitrages sur leurs portefeuilles avant la fin de l’année », a estimé M. Ablin.

Wall Street s’est repris mercredi « suite au repli observé la veille », selon Kate Warne d’Edward Jones, les valeurs technologiques reprenant un peu du terrain perdu la veille, à l’image de Facebook (+0,93%) ou Microsoft (+0,36%).

