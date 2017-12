Nouveau le 1er janvier – L’alcool n’est plus un produit interdit pour quatre fédérations sportives internationales

L’Agence mondiale antidopage (AMA) ne considérera plus l’alcool comme une substance interdite pour quatre fédérations sportives à partir de ce 1er janvier. Les fédérations internationales de l’automobile (FIA), de l’aéronautique (FAI), de la motonautique (UIM) et de tir à l’arc (World Archery Federation, WA) doivent désormais contrôler elles-mêmes la consommation d’alcool et sanctionner les athlètes. Jusqu’au 31 décembre 2017, l’AMA sanctionnait les sportifs de ces quatre fédérations en cas de contrôle positif en compétition. Le seuil de violation était équivalent à une concentration sanguine d’alcool de 0,10 g/L.

Cette décision de l’Agence mondiale antidopage s’explique par sa volonté « d’appuyer la mise en oeuvre de moyens différents d’imposer des interdictions de consommation d’alcool dans ces sports ». Il s’agit donc d’un transfert de responsabilité, car les quatre fédérations concernées interdisent déjà la consommation d’alcool.

L’AMA actualise chaque année sa liste de substances et de méthodes interdites en fonction de l’évolution de la recherche scientifique.

Source: Belga