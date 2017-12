Les Belges à l’étranger – Une 18e victoire pour City, un assist pour De Bruyne, une sortie prématurée pour Kompany

Manchester City s’est imposé 0-1 sur le terrain de Newcastle mercredi lors de la 20e journée de Premier League. Vincent Kompany et Kevin De Bruyne ont tous deux débuté la rencontre dans les rangs mancuniens, mais Kompany a quitté le terrain après seulement 11 minutes de jeu. Kompany a cédé sa place à Gabriel Jesus avant d’aller s’asseoir sur le banc des Citizens. Le Diable Rouge était titularisé pour la deuxième fois d’affilée. Il était revenu dans le onze de Guardiola samedi dernier contre Bournemouth (4-0), alors qu’il était sur le flanc depuis le 10 décembre et une blessure lors du derby de Manchester, où il était sorti à la mi-temps.

Kevin De Bruyne a lui joué tout le match et a délivré l’assist sur l’unique but de la rencontre, planté par Raheem Sterling à la 31e.

C’est la 18e victoire d’affilée de Manchester City, qui conforte sa 1e place avec une confortable avance de 15 points sur Manchester United.

Source: Belga