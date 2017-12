Jupiler Pro League – Le Standard battu sur le fil à Courtrai, l’Antwerp s’impose à Saint-Trond

Les deux derniers matches de l’année en Jupiler Pro League se sont soldés par le succès de Courtrai sur le Standard (2-1) et la victoire de l’Antwerp à Courtrai (0-3), mercredi lors de la 21e journée du championnat de Belgique de football. Le premier match prévu mercredi, à 18h00, entre Ostende et Genk, avait été annulé en raison de la tempête de vent soufflant au littoral. Cette rencontre sera jouée le 16 janvier.

A Courtrai, c’est sous la pluie et sur un véritable bourbier que débutait Courtrai – Standard. Les Rouches se retrouvaient réduits à dix contre onze en fin de première période. Averti une première fois quelques minutes plus tôt pour un jeu dangereux, Agbo recevait un second carton jaune, synonyme d’exclusion, pour un tacle sur Stojanovic.

Les buts tombaient en seconde période. Marin plaçait le Standard aux commandes sur penalty à la 66e minute. Courtrai égalisait sur un own goal de Cavanda à la 83e et Perbet offrit la victoire au KVK dans le temps additionnel (90+3).

Il y a eu moins de suspense à Saint-Trond, où l’Antwerp menait déjà 0-2 à la mi-temps. Servi par Yatabaré, Limbombe avait ouvert le score à la 28e. Yatabaré fit 0-2 dix minutes plus tard. Owusu fixait le score à 0-3 sur penalty en toute fin de rencontre (90+3).

Au classement, l’Antwerp se hisse à la 4e place avec 34 points. Saint-Trond est 6e avec 29 unités. Courtrai (26 pts) est 6e, le Standard (26 pts) occupe la 9e place.

Place maintenant à la trêve. Le championnat reprendra ses droits le 16 janvier avec Ostende – Genk, puis le weekend du 19 au 21 janvier avec la 22e journée.

Source: Belga