« Interviewé » par le prince Harry, Obama met en garde contre les réseaux sociaux

L’ancien président américain Barack Obama a mis en garde contre le risque de « balkanisation » de la société que fait planer selon lui une utilisation malavisée des réseaux sociaux, dans un entretien avec le prince Harry diffusé mercredi sur la BBC Radio 4. « L’un des dangers d’internet, c’est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leurs partis pris », déclare M. Obama dans cette interview, sa première depuis son départ de la Maison Blanche en janvier.

« La question qui se pose, c’est comment exploiter cette technologie de manière à permettre la pluralité des voix, la diversité des points de vue, tout en évitant une balkanisation de la société », poursuit-il, sans citer Donald Trump.

Le 44e président des Etats-Unis confie également avoir quitté la Maison Blanche avec, « globalement », un sentiment de « sérénité », mais éprouver aussi de l' »inquiétude » quant à l’avenir du pays. Ce qui a changé depuis la Maison Blanche? « Je me lève plus tard » avec « l’esprit libre », explique-t-il. « C’est un ravissement que d’avoir la possibilité d’être le maître de sa journée. »

Difficile toutefois de ne pas regretter certains aspects de cette fonction à la fois « fascinante et gratifiante », souligne Barack Obama. « Mon équipe me manque, le travail lui-même me manque », dit-il dans l’entretien, réalisé en septembre à Toronto en marge des Invictus Games, une compétition sportive ouverte aux blessés et invalides de guerre et dont le prince Harry est à l’origine.

