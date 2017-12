Ce que vous ne prenez pas maintenant vous ne devrez pas le perdre l’année prochaine!

Vous vous sentez aussi souvent mal après ces repas de réveillon qui durent des heures et vous aimeriez pouvoir passer à table sans prendre du poids par la suite?

C’est possible avec XL-S Medical Max Strength. La prise de ces sticks de poudre diminue l’assimilation des calories provenant des principaux nutriments que sont les glucides, les sucres et les graisses. Le produit contient la substance active Clavitanol™, un complexe naturel breveté qui freine la décomposition de ces nutriments en calories et en limite l’absorption.

Il en résulte une diminution de l’assimilation des calories, si bien que vous maigrissez davantage qu’avec uniquement un régime alimentaire équilibré et de l’exercice physique. De plus, votre taux de glucose sanguin baisse aussi. Ce qui aide à réduire votre envie de manger et de sucreries et à contrôler votre taux de glucose sanguin.

XL-S Medical Capteur de graisses Max Strength a une action unique:

– diminue l’assimilation des calories provenant des GLUCIDES, DES SUCRES ET DES GRAISSES

– réduit l’appétit

– encore 33% plus efficace que les autres produits de la gamme XL-S Medical

Naturel et scientifiquement prouvé, efficace en association avec une alimentation saine et de l’exercice physique régulier.

Impact scientifiquement prouvé:

– diminue la taille en moyenne de 3,17 cm en 12 semaines

– diminue le tour de hanche en moyenne de 2,99 cm en 12 semaines

– diminue la graisse corporelle en moyenne de 2,14 kg en 12 semaines

Quelques astuces supplémentaires pour ne pas prendre du poids pendant les réveillons: