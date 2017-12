Soudanais torturés – Le Premier ministre appelé à venir s’expliquer au Parlement cette semaine

Tweet on Twitter

Le Premier ministre Charles Michel est appelé par l’opposition à venir s’expliquer cette semaine autour de la problématique des expulsions de ressortissants soudanais. Le Premier doit venir s’expliquer séance tenante sous peine de cautionner l’attitude du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, a indiqué mardi Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. Dans un article publié mardi, Le Soir rapporte qu’une note du CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides), datée du 24 octobre et transmise à M. Francken, pointait, dans le cas des réfugiés soudanais, de larges catégories de population pouvant être considérées comme en danger en cas de retour au pays.

Ahmed Laaouej dénonce la « politique cynique » du secrétaire d’État qui a donné des ordres à son administration alors qu’il avait connaissance de cette note. « Il a envoyé délibérément des gens à la torture », a commenté le chef de groupe socialiste. L’article du Soir vient confirmer, selon lui, les mensonges de Theo Francken dans ce dossier. « M. Francken a menti et met le Premier ministre en porte-à-faux », a-t-il précisé. Le secrétaire d’État a « du sang de personnes torturées sur les mains », a-t-il ajouté, rappelant sa volonté de voir M. Francken démissionner de ses fonctions.

Interrogé sur Bel-RTL mardi matin, André Flahaut (PS) allait dans le même sens. « Si les informations qui sont aujourd’hui contenues dans les journaux sont correctes, je voudrais dire, comme ancien président de la Chambre, que pour moi, mentir à un parlement, ça mérite la carte rouge (…) et une intervention du chef du gouvernement. »

Source: Belga