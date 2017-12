Six Belges en piste en Nouvelle-Zélande et en Australie pour débuter 2018

L’année 2018 débute traditionnellement en Australie et en Nouvelle-Zélande pour les joueurs et joueuses de tennis belge. Pour la première fois depuis 2011, la Belgique est inscrite en Coupe Hopman, à Perth, avec David Goffin et Elise Mertens. Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck seront, elles, en piste au tournoi de tennis WTA d’Auckland en Nouvelle-Zélande alors que, côté masculin, Steve Darcis et Ruben Bemelmans s’aligneront à Brisbane. David Goffin, numéro 7 mondial, est inscrit en effet avec Elise Mertens, 36e au classement WTA, à la Coupe Hopman, traditionnel rendez-vous pour équipes nationales mixte à Perth en Australie qui débute le 30 décembre aux antipodes. Les deux numéros 1 belges ouvriront face à l’Allemagne emmenée par Alexander Zverev, 4e joueur du monde, et Angélique Kerber (WTA 21) le 1er janvier et enchaîneront ensuite par des duels face à l’Australie (Thanasi Kokkinakis (ATP 209) et Daria Gavrilova/WTA 25), le 3 janvier, et face au Canada (Vasek Pospisil (ATP 108) et Eugenie Bouchard/WTA 83) le 5 janvier dans le groupe A.

Le groupe B se compose de la Suisse (Roger Federer/Belinda Bencic), des Etats-Unis (Jack Sock/Coco Vandeweghe), de la Russie (Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova) et du Japon (Yuichi Sugita/Naomi Osaka). Le vainqueur de chacun des deux groupes s’affrontent en finale le samedi 6 janvier. La Belgique n’a jamais remporté la Coupe Hopman, s’immisçant en finale lors de sa dernière apparition avec Ruben Bemelmans et Justine Henin lors de l’édition 2011.

Aux antipodes toujours, Steve Darcis (ATP 77) et Ruben Bemelmans (ATP 118) s’aligneront à Brisbane en Australie, un tournoi ATP 250 sur dur doté de 468.910 dollars du 31 décembre au 7 janvier. Kirsten Flipkens (WTA 76) et Alison Van Uytanck (77) disputeront, elles, le tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, épreuve sur surface dure dotée de 1 million de dollars du 31 décembre au 6 janvier.

L’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année, se disputera à Melbourne du 15 au 28 janvier.

Source: Belga