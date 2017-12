Jumping de Noël à Malines – Pieter Devos champion de Belgique Indoor, Don VHP « Cheval de l’année »

Pieter Devos est devenu champion de Belgique d’équitation indoor, mardi, lors du 37e jumping de Noël de Malines. Don VHP a été élu « Cheval belge de l’année ».

Des 36 combinaisons au départ, sept ont réussi le sans-faute et atteint le barrage: Niels Bruynseels/Joker van de Vlasbloemhoeve, Pieter Devos/Julyssi van Orti, Jan Motmans/I Cantou du Fonds des Flots, Jérôme Guery/Kel’star du Vingt Ponts, Olivier Philippaerts/Extra, Koen Verdegem/Gursa van den Dael et Christophe Vanderhasselt/Identity Vitseroel.

En barrage, Pieter Devos, sur Julyssi van Orti a été le premier à réussir un sans-faute, en 38.61. Seul Jan Motmans, sur I Cantou du Fonds des Flots, en a fait de même, mais en 43.22. Jérôme Guery, sur Kel’star du Vingt Ponts, a pris la troisième place.

Plus tôt dans la soirée, Don VHP Z, appartenant à l’Américain Copernicus Stables et monté par le Néerlandais Harrie Smolders a été désigné « Cheval Belge de l’année ». « Il a réussi un sans-faute dans 80% des épreuves auxquelles il a participé », a rappelé Smolders.

Source: Belga