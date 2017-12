Premier League – Mourinho se plaint de la « différence » de calendrier lors du Boxing day

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’entraîneur de Manchester United José Mourinho s’est plaint lundi du calendrier du « Boxing day » de Premier League, qui laisse un jour de repos de plus au leader Manchester City qu’à son équipe qui joue mardi, une différence « qui veut dire beaucoup » selon lui. « Le problème que je vois, c’est la différence entre les équipes », a déclaré le technicien portugais à Sky Sports News, au sujet des traditionnels matches joués en Angleterre les jours suivant Noël. « Ce jour en plus veut dire beaucoup. »

« Cela veut dire que les équipes (qui jouent mercredi) ne travaillent peut-être pas aujourd’hui (lundi), qu’elles peuvent être de retour demain (mardi) pour se préparer pour le jour suivant », a-t-il poursuivi.

« Mais ce que j’appelle ‘les blessures de décembre’ dans le foot anglais arrivent. Des joueurs quittent le terrain après 15-20 minutes, d’autres ne parviennent pas à tenir pendant 90 minutes », a prévenu l’entraîneur.

« Cela dépend de beaucoup de facteurs, mais nous ouvrons la porte à ce que j’appelle les ‘blessures de décembre’. »

Les Red Devils, qui reçoivent Burnley mardi, sont deuxièmes du Championnat à treize points du leader City, en position de force pour être sacré à la fin de la saison et qui se déplacera chez le mal-classé Newcastle mercredi.

Mourinho a indiqué « ne pas être sûr » que Marouane Fellaini, blessé au genou, pourra reprendre la compétition durant la période chargée des fêtes.

Source: Belga