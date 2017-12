Nouveau cycle d’investissement pour l’entreprise belge Collibra

Un nouvel investissement, sous forme d’un fonds de capital risque de 40 millions d’euros, a été accordé par les fondateurs des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn notamment, à Collibra, une société basée à Bruxelles spécialiste de la gouvernance de données pour les entreprises (data governance), pouvait-on lire dimanche soir sur le site de la chaîne de télévision britannique Sky News. Selon Sky News, Iconiq Ventures, l’un des fonds de capital risque les plus importants de la Silicon Valley, a accepté de soutenir un nouveau cycle d’investissement. L’opération porterait le capital de Collibra à 325 millions d’euros. L’affaire devrait être scellée sous peu.

Iconiq gère entre autres le capital du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ainsi que celui du fondateur de Twitter Jack Dorsey et de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Le fonds a déjà investi dans le service de taxi en ligne Uber et The Honest Company, une entreprise spécialisée dans les produits éthiques créée par l’actrice américaine Jessica Alba.

Sky News indique que, selon des sources internes, Iconiq a accepté de soutenir un nouveau train d’investissement au profit de Collibra après que l’entreprise bruxelloise a reçu des propositions d’investissements de deux fonds concurrents, à savoir KKR et Insight Venture Partners.

La start-up belge Collibra est active dans la gestion de données de référence (Data governance). Elle aide les grandes organisations dans le suivi et l’automatisation de leurs données. Lancée en 2008 par quatre anciens étudiants de la VUB, elle a entre autres reçu le soutien d’Innoviris, l’institut bruxellois pour la Recherche et l’Innovation. À la mi-octobre, l’entreprise comptait 240 employés, dont 70 à Bruxelles et le reste à New York. L’entreprise avait alors annoncé être à la recherche de 120 nouveaux collaborateurs, dont au moins un tiers en Belgique.

Source: Belga