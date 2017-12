NBA – Golden State se joue de Cleveland dans le « Christmas Day »

Golden State, tenant du titre, a battu son rival Cleveland 99-92 (mi-temps: 46-44) lundi dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Finalistes des trois dernières éditions, Golden State et Cleveland s’affrontaient à l’Oracle Arena dans le deuxième match du « Christmas Day », la traditionnelle journée NBA de Noël.

En début de match, Cleveland prenait 7 points d’avance après un trois points de Kevin Love (12-19). Golden State recollait légèrement au score pour terminer le premier quart avec un retard de 4 points (24-28).

Les Warriors revenaient à égalité (31-31) avant de prendre l’avantage par un tir d’en dehors de la raquette de Kevin Durant (42-39). Au repos, Golden State menait de 2 unités (46-44).

Toujours privé de Stephen Curry, blessé à la cheville, Golden State conservait un léger avantage dans le troisième quart (71-67).

Un nouveau trois points de Durant donnait une avance maximale de 9 points à Golden State (90-81). Mais Jae Crowder répliquait aussitôt (90-84). Crowder, Dwyane Wade et LeBron James permettaient aux Cavaliers de revenir à égalité (92-92). C’est alors que Klay Thompson trouvait un trois points capital (95-92). Thompson réussissait ensuite quatre lancers francs pour mettre son équipe à l’abri (99-92, score final). Thompson termine avec 24 points au compteur, un de moins que Kevin Durant. Draymond Green a réussi un triple double (12 points, 12 rebonds, 11 assists). En face, Kevin Love est à créditer de 31 points et 18 rebonds. LeBron James a inscrit 20 points pour 6 rebonds et 6 assists.

Golden State reste deuxième à l’Ouest (27 victoires-7 défaites) derrière Houston (25 victoires-6 défaites)

Cleveland (24 victoires-10 défaites) est troisième à l’Est.

Plus tôt dans la soirée, Philadelphie s’est imposé à New York chez les Knicks (98-105). Au Madison Square Garden, l’excellente prestation du turc Enes Kanter (31 points, 22 rebonds) n’a pas suffi aux Knicks. Emmené par Joel Embiid (25 points, 16 rebonds), Philadelphie a renoué avec la victoire après cinq défaites consécutives. Les 76ers sont 10es à l’Est (15 victoires-18 défaites), juste derrières leurs adversaires du jour (17 victoires-16 défaites).

