Mondial 2018 – Vitaly Mutko quitte temporairement la présidence de la fédération russe de football

Vitaly Mutko abandonne temporairement son poste de président de la Fédération russe de football, a annoncé lundi l’agence de presse TASS. Le directeur général Alexander Alayev dirigera la fédération au cours des six prochains mois. Mutko, 59 ans, quitte la direction de la fédération russe pour six mois, mais reste le président du comité d’organisation de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Mutko a annoncé une « suspension de son poste » au cours d’une réunion du comité exécutif de la fédération, a indiqué l’agence TASS. Alexander Alayev est nommé président par intérim.

Vitaly Mutko a été ministre russe des Sports de 2008 à octobre 2016, quand il a été promu par Vladimir Poutine vice-Premier ministre en charge des Sports. Il a été banni des Jeux Olympiques par le Comité International Olympique (CIO) suite au scandale de dopage d’Etat qui secoue le sport russe depuis trois ans. D’après le rapport McLaren de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Mutko a joué un rôle clé dans le système de dopage institutionnalisé instauré entre 2011 et 2015. Mutko a été l’organisateur en chef des Jeux de Sotchi 2014.

Source: Belga