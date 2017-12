La tempête tropicale Tembin force l’évacuation de plus d’un million de personnes au Vietnam

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les autorités vietnamiennes ont ordonné lundi l’évacuation de plus d’un million de personnes habitant dans des zones susceptibles d’être inondées par le passage du typhon Tembin. Celui-ci a déjà tué plus de 240 personnes aux Philippines. Le typhon devrait s’abattre sur le Vietnam lundi soir. Alors que 75.000 personnes avaient déjà été mises à l’abri lundi matin, les autorités locales continuaient à évacuer les quelque 1,2 million de personnes se trouvant dans le delta du Mékong, dans le sud du pays. Dans la seule province méridionale du Bac Lieu, quelque 36.000 personnes devaient être conduites dans des lieux plus sûrs.

Les services météorologiques vietnamiens s’attendent à ce que le typhon Tembin produise des rafales de vent pouvant atteindre 100km/h, ainsi que de fortes vagues. Les écoles et les universités ont été fermées et il a été recommandé aux pêcheurs de ne pas prendre la mer. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités locales de surveiller de près les centaines de kilomètres de digues dans le delta du Mékong.

Le Vietnam est habitué au passage de ces tempêtes qui se forment au-dessus des eaux chaudes du Pacifique et que des vents poussent vers les terres. Depuis le début de l’année, quinze tempêtes de grande ampleur ont déjà touché le pays, faisant au moins 390 morts et disparus. Le typhon Tembin fait penser au typhon Linda, qui a frappé le pays il y a 20 ans faisant plus de 3.000 morts.

Aux Philippines, le typhon Tembin a fait au moins 240 morts et les sauveteurs sont toujours à la recherche de 107 personnes portées disparues dans l’ensemble de Mindanao, une île de 20 millions d’habitants.

Source: Belga