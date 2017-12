Guinée-Bissau: six militaires arrêtés pour tentative d’assassinat du chef d’Etat-major

Six militaires ont été arrêtés pour complot visant à tuer le Chef d’Etat-major de Guinée-Bissau, le Général Biague Na Ntam, a-t-on appris lundi de source militaire. Des arrestations confirmées par le président de la Ligue guinéenne des droits de l’homme, Augusto Mario da Silva, qui leur a rendu visite samedi.

Après ces arrestations qui ont eu lieu les 14 et 15 décembre, les militaires ont été incarcérés dans une prison de la base aérienne.

Il s’agit des commandants Buota Na Yete et Cristavao, du capitaine Aribe Infonde, du lieutenant Maurício Félix, de l’adjudant Sabo Cabral et du sergent Joaquim Cia.

« Ils ont été déjà entendus et leur dossier remis au Tribunal militaire », a déclaré le Général Daba Na Walna, président de la Haute cour militaire.

« Nous avons remis aux détenus des seaux pour se laver, des produits de toilette et exigé qu’ils aient des toilettes correctes. Nous avons demandé à l’Etat-major de l’armée d’améliorer leur conditions de détention », a déclaré le président de la Ligue guinéenne des droits de l’homme, ajoutant que des avocats seront mis à leur disposition pour les défendre.

Selon plusieurs sources, la crise politique que traverse actuellement la Guinée-Bissau a des répercussions dans les casernes.

En 2004, le Chef d’Etat-Major d’alors, le général Verissimo Correia Seabra, avait été assassiné par ses troupes.

Le pays est entré en turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, leader du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

source: Belga