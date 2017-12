Dick Advocaat reprend du service au Sparta Rotterdam

Tweet on Twitter

Dick Advocaat a été nommé nouvel entraîneur du Sparta Rotterdam, a annoncé le club néerlandais de Eredivisie lundi. « Le Sparta Rotterdam est arrivé à un accord avec Dick Advocaat pour reprendre la fonction d’entraîneur principal après la trêve hivernale », a communiqué le club rotterdamois, 17e et avant-dernier en championnat aux Pays-Bas avec 11 points (comme Roda JC) en 17 journées (mais un match de moins que ses concurrents), à 4 points du FC Twente (16e) et cinq de NAC Breda (15e). Fred Grim et Cor Pot intégreront par ailleurs le staff technique. Les trois hommes ont signé jusqu’à la fin de la saison.

Dick Advocaat, 70 ans, qui a joué durant deux saisons dans sa carrière de joueur au Sparta, prend la succession d’Alex Pastoor, démissionnaire la semaine dernière après un 0-7 encaissé au Feyenoord Rotterdam. Ancien sélectionneur national des Pays-Bas (à trois reprises), des Diables Rouges (entre le 1er octobre 2009 et le 15 avril 2010), des Emirats Arabes, de la Corée du Sud et de la Russie, Dick Advocaat a également roulé sa bosse au PSV, au Zenith St-Petersbourg, au Glasgow Rangers et à Fenerbahce. Il rejoindra ses nouveaux joueurs en stage en janvier dans le sud de l’Espagne avec l’objectif d’assurer le maintien du Sparta Rotterdam.

Dick Advocaat avait quitté officiellement la sélection Oranje le 15 novembre à l’issue du match de préparation des Pays-Bas en Roumanie (0-3). Le technicien de La Haye avait déjà décidé de partir si les Néerlandais ne se qualifiaient pas pour le Mondial en Russie quand il est arrivé le 6 juin dernier en remplacement de Fred Grim précisément. Celui-ci avait assuré l’intérim après le départ de Danny Blind en mars 2017.

Source: Belga