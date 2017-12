Alerte jaune sur presque tout le pays en raison de risques de rafales de vent

Tweet on Twitter

L’Institut royal météorologique (IRM) lance lundi une alerte jaune sur toutes les provinces du pays, à l’exception du littoral, pour des rafales de vent prévues lundi soir et mardi matin. Celles-ci pourraient atteindre 90 km/h. Un noyau de basse pression passera à proximité de notre pays la nuit prochaine. Selon les prévisions de l’IRM, le vent de sud se renforcera pour atteindre 80 km/h, voire même temporairement 90 km/h ou davantage dans certaines régions en fin de nuit. Il tournera ensuite entre l’ouest et le sud-ouest.

L’alerte entrera en vigueur dans la nuit de lundi à mardi à 01h00 et devrait être maintenue jusque mardi matin 11h00.

L’alerte jaune correspond à des rafales d’une certaine puissance capables d’occasionner des dégâts mineurs aux habitations, comme des glissement de tuiles ou des dommages aux cheminées.

Source: Belga