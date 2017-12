Voici comment profiter de Noël en évitant les excès

Les fêtes de fin d’année peuvent ressembler à une suite infinie de repas et de réunions de famille avec nourriture et alcool à profusion avec comme conséquence une certaine lourdeur voire une indigestion. Voici quelques conseils pour profiter des bons petits plats de fête sans pour autant prendre trois kilos pendant les vacances.

Commencez la journée par de l’exercice

Le matin de Noël peut rapidement être frénétique avec les enfants, les cadeaux, le repas à préparer… Mais il est possible de commencer la journée du bon pied en faisant de l’exercice pour désamorcer les dégâts à venir au cours de la journée. Essayez de sortir faire un jogging ou une marche rapide. S’il ne vous est pas possible de sortir, une petite séance de sport aidée d’une vidéo fera l’affaire. Cela vous permettra d’avoir un petit moment pour vous avant l’arrivée de la famille ou des amis et de vous ouvrir naturellement l’appétit.

Légumes à volonté

Bien que de nombreux plats servis à Noël regorgent de calories, de graisses et de sucre, de nombreux légumes de saison peuvent aussi s’intégrer aux repas de fêtes. N’hésitez pas à remplir votre assiette de légumes d’hiver comme les carottes, les choux de Bruxelles, le chou fleur ou les panais pour atteindre les 5 à consommer par jour même pendant les fêtes, ce qui n’est pas toujours évident.

N’oubliez pas les fruits

Les friandises et les chocolats ont la cote à Noël, mais il ne faut pas oublier les fruits. Les oranges et les clémentines sont les fruits traditionnels de cette saison, n’hésitez donc pas à en manger en cas d’envie de sucre. Les fruits secs comme les raisins sont aussi très prisés en cette fin d’année, surtout qu’ils offrent une alternative plus nutritive au chocolat. Associez-les à des noix ou des amandes pour des encas sains et truffés de protéines.

Mettez la pédale douce sur l’alcool

Le jour de Noël est souvent synonyme de ronde des vins et des alcools, mais essayer d’espacer les verres le plus possible, le lendemain ne sera que plus agréable. Bien qu’il puisse être tentant de commencer à boire tôt, en cuisinant par exemple ou à l’apéro, attendez de boire une fois le repas commencé afin de réduire le nombre de verres étanchés pendant la journée. Et n’oubliez pas la règle d’or de l’alternance entre un verre d’alcool et un verre d’eau qui permet de limiter les maux de tête.