L’année 2017 a été riche en tapis rouges glamour. De Los Angeles à Cannes en passant par Londres et New York, les icônes du cinéma, de la mode et de la musique, ont enchaîné les robes et tenues de créateur, toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Revenons en images sur looks qui ont fait l’année 2017 sur le red carpet.

