Record battu pour Music for Life avec 10,8 millions d’euros récoltés

La douzième édition de l’opération de solidarité « Music for life », à l’initiative de la chaîne de radio flamande Studio Brussel (VRT), a battu dimanche le record de dons des années précédentes en récoltant cette année quelque 10,8 millions d’euros. La veille, la version francophone du concept, Viva for Life, avait également battu son record, en atteignant 4.115.330 euros de dons. Le coup d’envoi de « la semaine la plus chaude » (De Warmste Week), l’autre nom de cette action philanthropique réalisée chaque année par Studio Brussel la semaine avant Noël, avait été donné lundi matin depuis le domaine provincial de Puyenbroeck à Wachtebeke en Flandre orientale.

L’opération a permis de récolter un montant de 10.846.566 euros, soit 3 millions d’euros en plus qu’en 2016, quand quelque 7,8 millions d’euros avaient été rassemblés.

À l’instar de Viva for Life – qui s’est terminé samedi-, un trio d’animateurs a animé durant six jours et six nuits une émission radio dans l’optique de récolter des fonds pour la bonne cause. Les trois présentateurs flamands – Linde Merkpoel, Eva De Roo et Bram Willems – ont mobilisé de nombreux bénévoles.

Ces dernières semaines et mois, de nombreuses actions de récolte de fonds étaient ainsi organisées un peu partout en Flandre. Au total, pas moins de 10.576 actions ont été mises sur pied au profit de plus de 1.600 bonnes oeuvres, soit près du double de l’édition précédente.

Source: Belga