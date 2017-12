Plus de 60% des billets pour les jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang vendus

Plus de 60% des billets pour les jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud du 9 au 25 février prochain sont vendus, a annoncé le comité organisateur dimanche. Le ski alpin (81% des billets vendus), le ski de fond (79%) ainsi que les épreuves de patinage de vitesse et de shorttrack (74%) et de bobsleigh (70%) sont les épreuves les plus prisées. Le POCOG, le comité d’organisation, estime à 61% le nombre de tickets vendus, soit environ 655.000 billets (sur le 1,7 millions de tickets disponibles) alors qu’il reste 47 jours avant la cérémonie d’ouverture.

La vente des tickets a débuté lentement et n’atteignait pas 50% en novembre, mais les responsables ne s’en inquiètent pas vraiment justifiant la réputation des Coréens d’acheter leur billet en dernière minute. L’ouverture de la ligne de train rapide entre Séoul et PyeongChang (180km) devrait aussi favoriser la vente des tickets.

Les ventes ont commencé à décoller le 1er novembre, jour où le relais de la flamme olympique a débuté. Le biathlon par contre ne fait pas encore recette avec 41% seulement de tickets écoulés. La cérémonie d’ouverture le 9 février fait le plein à 67% pour le moment alors que 35% seulement des billets pour la cérémonie de clôture le 25 février sont vendus.

Pour ce qui est des jeux Paralympiques (du 9 au 18 mars), 81.000 tickets (soit 37%) des 220.000 billets ont trouvé acquéreurs.

