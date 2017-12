Le cardinal De Kesel entre à la Curie romaine

Tweet on Twitter

Le pape François a nommé samedi le cardinal Jozef De Kesel membre du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie au sein de la curie romaine, a annoncé le service de presse du Vatican. Cette nomination fait entrer l’archevêque de Malines-Bruxelles à la curie romaine, le collège qui assiste et conseille le pape à la tête de l’Eglise catholique.

Le discastère pour les laïcs, la famille et la vie a été créé par le pape François par la fusion de trois organismes antérieurs.

Jozef De Kesel (70 ans) avait été nommé cardinal en novembre 2016.

Source: Belga