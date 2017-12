Le chacal doré, un nouveau prédateur en France ?

Après le loup et le lynx, le chacal doré ? Les chasseurs de Haute-Savoie affirment avoir détecté cet automne, grâce à des pièges-photos, la présence du prédateur qui n’avait encore jamais été vu en France.

« Nous avons des systèmes de prises de vue automatiques dans certaines zones d’observation du loup et du lynx. Et on a eu des clichés très clairs, qui ne permettent aucune confusion et qu’un mammalogiste de l’Université de Genève nous a confirmé », explique André Mugnier, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le chacal doré (canis aureus) est génétiquement proche du loup gris et pourrait s’apparenter au coyote que l’on trouve en Amérique du Nord. Mais par son comportement, il est plus proche du renard et « se nourrit avant tout de petits animaux », explique l’Office fédéral de l’environnement suisse sur son site.

Une extension d’est en ouest

Ce canidé est historiquement présent en Afrique du Nord, en Asie et dans le sud-est de l’Europe. « Mais depuis les années 1980, toujours plus d’individus migrent en Europe occidentale via les Balkans. La présence du chacal doré avait déjà été confirmée en Italie, en Allemagne et en Autriche » et en Suisse en 2011, poursuit l’institution suisse.

L’Office français de la chasse et de la faune sauvage (Oncfs) n’est pas en mesure de confirmer l’information pour l’instant. « C’est une photo en noir et blanc, ça pourrait aussi être un loup, il nous faut faire des mesures sur site, notamment pour déterminer sa taille au garrot », explique Christophe Duchamp, chargé de recherches grands carnivores à l’Office.

« Il faudra aussi qu’on recoupe avec nos confrères slovènes, spécialistes de l’espèce ». Mais il est vrai que son arrivée en France par les Alpes semble assez inéluctable car « elle correspond à la dynamique d’extension de l’espèce d’est en ouest », ajoute-t-il, d’autant que la photo a été prise près de la frontière suisse, dans le massif du Chablais.

Le retour du loup en France par l’Italie en 1992 a créé un débat national, divisant les protecteurs de l’espèce et les éleveurs de brebis. A priori, le chacal doré pourrait ponctuellement s’attaquer à des agneaux mais pas à des troupeaux, précise le chercheur.