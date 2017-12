Jupiler Pro League – Proximus League – A mi-parcours de l’Action de Noël, les maillots de Vormer et Benavente les plus demandés

Le leader du champion le Club Bruges est très populaire à mi-parcours de l’Action sociale de Noël menée part la Pro League de football. A cet effet, les maillots des joueurs de Jupiler Pro League et de Proximus League sont mis aux enchères depuis lundi dernier à 13h00. Les recettes de cette vente aux enchères iront à la Belgian Homeless Cup (BHC). Les maillots de pas moins de huit joueurs brugeois occupent le Top 10 de ceux les plus recherchés. Samedi, quelque 45.000 euros ont été atteints. Le capitaine brugeois Ruud Vormer est en tête après cette 5e journée. Il devance dans l’ordre Christian Benavente (Sporting Charleroi), Wesley Moraes (Club Bruges) et Geoffry Hairemans (Antwerp). Six autres joueurs du Club complètent les dix premières positions: Hans Vanaken, Ludovic Butelle, Anthony Limbombe, Jelle Vossen, Stefano Denswil et Emmanuel Dennis.

La vareuse la plus populaire de la Proximus League est celle de Irvih Cardona (Cercle Bruges), suivi de près par Patrick Rakovsky (Lierse) et Nicaise Kudimbana (Union).

L’action s’achève le jeudi 28 décembre à 13h00. L’an dernier, la Pro League avait recueilli 92.300 euros en faveur d’Action Damien contre la lèpre et la tuberculose.

Source: Belga