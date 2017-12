Jupiler Pro League – Mouscron renverse Zulte Waregem et signe un deuxième succès consécutif

Mouscron s’est offert un deuxième succès consécutif en battant Zulte Waregem 2 buts à 1, samedi, pour le compte de la 20e journée de la Jupiler Pro League. Selim Amallah (36e) et Jonathan Bolingi (71e) ont renversé la situation après le but d’ouverture de Davy De fauw (2e). Mouscron, 26 points, frappe aux portes du top-6. Zulte Waregem concède un septième match sans victoire. La rencontre commençait parfaitement pour Zulte Waregem. Dès la 2e minute, un centre de Kaya trouvait De fauw, isolé dans le rectangle. Le capitaine ouvrait le score d’une reprise en un temps. Olayinka, en bonne position, manquait de doubler la mise quelques minutes plus tard (8e).

La réaction de Mouscron passait par les pieds de Govea, dont le coup franc était dévié par Bossut (28e). Les ‘Hurlus’ égalisaient à la 36e minute. Un centre de la gauche d’Awoniyi trouvait Bolingi, lequel remettait de manière acrobatique à Amallah, dont le tir ne laissait aucune chance à Bossut.

La fin de la période était à l’avantage des visiteurs. Kaya voyait la transversale repousser son coup franc (38e) puis Leya Iseka manquait le cadre d’une position favorable après une belle déviation de Coopman (39e).

En seconde période, il fallait attendre la 62e minute pour voir la première occasion, lorsque De Sart alertait Butez (62e). C’est cependant Mouscron qui prenait l’avantage grâce à Bolingi. L’attaquant reprenait de la tête un centre de la droite de Rotariu (71e).

L’expulsion de Coopman (deux jaunes) compliquait davantage la tâche des hommes de Francky Dury (78e). Awoniyi manquait à deux reprises de faire le break en contre (83e et 89e).

Alors qu’il avait aligné dix rencontres sans victoire, l’Excel vient d’enchainer deux victoires de suite, ce qui ne lui était arrivé qu’une fois cette saison, à la 3e et à la 4e journée. Mouscron, 26 points, remonte provisoirement en septième position, à 2 points de Saint-Trond, qui rend visite au Standard (9e, 25 points) à 20h30. Un peu plus tôt (20h00), Genk (10e, 24 points) recevra Courtrai (14e, 20 points).

La situation de Zulte Waregem, 13e avec 20 points, devient préoccupante, avec sept rencontres sans victoire et un bilan partiel de 4 points sur 36.

