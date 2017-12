Jupiler Pro League – Genk battu en fin de match par Courtrai pour les débuts de Clement

Philippe Clement a débuté son aventure en tant qu’entraîneur de Genk par un défaite 2-3 contre Courtrai, samedi, dans le cadre de la 20e journée de la Jupiler Pro League. Teddy Chevalier a offert la victoire aux siens dans les arrêts de jeu (90e+5) alors que Genk évoluait à dix depuis la 65e minute et le rouge reçu par Aidoo. Pour sa première sur le banc de Genk, Philippe Clement espérait un meilleur départ: à la 11e minute, Perbet se présentait seul face à Vukovic, qu’il driblait. Revenu en catastrophe, Brabec envoyait le ballon dans ses propres filets en voulant empêcher Perbet de tirer.

Genk réagissait d’abord via une tête Schrijvers, à côté (23e). Sur un centre de Schrijvers, Ingvartsen effectuait une tête à bout portant que Kaminski repoussait (31e).

Genk égalisait en début de seconde période. Zhegrova se procurait un penalty, converti par Ingvartsen (1-1, 53e).

Aidoo écopait de deux jaunes en trois minutes laissant Genk à dix (65e). Courtrai profitait aussitôt de sa supériorité numérique. Isolé sur la droite, Chevalier avait le temps de contrôler et de croiser sa frappe, Vukovic ne pouvait que constater les dégâts (1-2, 67e).

Genk ne se décourageait pas. Buffel remettait les deux équipes à égalité de fort belle manière. La demi-volée depuis l’entrée du rectangle du capitaine limbourgeois se logeait dans la lucarne de Kaminski (2-2, 82e).

Les deux équipes avaient tour à tour l’occasion de l’emporter dans une fin de partie palpitante. Perbet, en excellente position, tirait au-dessus sur les suites d’un corner (84e). Sur un centre de Zhegrova, Karelis butait sur Kaminski (88e). Zhegrova expédiait ensuite en tribunes la balle de match, sur un coup franc excentré (90e). C’est finalement Courtrai qui s’imposait. Sur la dernière action de la rencontre, Chevalier reprenait victorieusement un centre de la gauche (90e+5).

Genk aligne un cinquième match de suite sans victoire (deux partages et trois défaites). Les Limbourgeois sont 10e avec 24 points. Courtrai, 23 points, remonte en 11e position.

Source: Belga