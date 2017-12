Attentat de Noël déjoué à San Francisco: l’appel malheureux du FBI

Un document judiciaire a révélé que la police fédérale américaine venait de déjouer un attentat fomenté par un ex-Marine à San Francisco. Le même procès verbal dévoile le coup de fil d’un agent du FBI qui aurait pu faire capoter l’enquête. Dans le document transmis par l’agent spécial Christopher McKinney à un tribunal de Californie, on apprend l’arrestation vendredi d’Everitt Aaron Jameson, un chauffeur de camion de 26 ans inspiré par le groupe Etat islamique et qui voulait faire exploser le célèbre « Pier 39 », jetée de San Francisco et haut-lieu touristique de la côte ouest. Il projetait de commettre son attentat entre les 18 et 25 décembre, parce que « Noël est le jour parfait pour commettre un attentat ».

Inculpé, l’ancien Marine doit être entendu par un juge le 5 janvier et risque jusqu’à 20 ans de réclusion.

L’homme avait exposé ses projets d’attentat à un agent du FBI sous couverture, qu’il pensait être un éminent membre du groupe djihadiste.

Les deux hommes s’échangeaient des messages, dans lequel le suspect répétait sa motivation: « N’importe quoi. Dis leur n’importe quoi… Je suis prêt. Donne le feu vert et ce sera fait ».

L’agent a toutefois reconnu une erreur de la part du FBI. Le lundi 18 décembre, dit-il, un employé de la police fédérale a appelé Everitt Aaron Jameson sur son portable avec son numéro qui affichait le préfixe téléphonique de la capitale Washington. Il a raccroché immédiatement lorsque le suspect a répondu.

Ce dernier a alors rappelé et est tombé sur la boîte vocale de l’employé, qui mentionnait son nom mais pas le FBI.

Ce même soir, l’aspirant djihadiste a dit à l’agent sous couverture: « Je ne pense que je puisse le faire tout bien réfléchi. J’ai changé d’avis ». Les policiers l’ont arrêté vendredi.

source: Belga